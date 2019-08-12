Ростов-на-Дону, , 19:08 — REGNUM

Подозреваемому в получении взятки бывшему заместителю начальника управления ФСИН России по Ростовской области смягчили меру пресечения. Сергей Р. теперь находится не под домашним арестом, ему лишь запрещены определенные действия.

В частности, бывший силовик не имеет права выходить в определенные часы из дома, находиться в определенных местах, а также приближаться к определённым объектам на более близкое расстояние, посещать определенные мероприятия и участвовать в них. В числе запретов общение с определенными людьми, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и выход в интернет. Смягченная мера пресечения будет действовать до 12 октября, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИА REGNUM напоминает, что уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области расследуют более двух лет. Сергея Р. задержали с поличным на рабочем месте 11 мая 2017 года. В этот день ему предназначалась взятка в размере 2,5 млн рублей. Силовик стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Согласно материалам уголовного дела в отношении Р. в период с июля 2016 года по апрель 2017 года экс-замглавы ведомства лично в руки получил от заместителя директора одной из коммерческих фирм часть взятки. При этом действовал Р. не один, а в сговоре с другими сотрудниками регионального ГУФСИН. Ещё одним фигурантом уголовного дела мог стать бывший руководитель регионального управления ФСИН Сергей С., он скончался в 2018 году.

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