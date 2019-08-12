Генуя, Италия, , 18:57 — REGNUM

Прокуратура Генуи до сих пор не завершила расследование крушения моста Моранди в Генуе, передает La7 в понедельник, 12 августа.

Как сообщил изданию один из прокуроров, в ходе проверки было выявлено такое количество разнообразных нарушений, что успеть завершить все проверки хотя бы за год не представлялось возможным.

Обрушение моста Моранди произошло 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека.

В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний-операторов платных дорог в Италии. В списке предъявленных обвинений — фальсификация данных и непредумышленное убийство.

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