Казань, , 18:55 — REGNUM

Сотрудники уголовного розыска МВД России совместно с представителями управления МВД по Татарии и Росгвардии задержали в Оренбургской области «вора в законе», который подозревается по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МВД по Татарии.

При обыске по месту жительства у него изъяли холодное оружие, симкарты, сотовые телефоны, также более 1 млн рублей и $6 тыс.

Также под арестом находятся пятеро его сообщников, двое — под подпиской о невыезде. По версии следствия, участники криминальной группировки занимались вымогательством у предпринимателей в одном из районов Татарии. Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б» части 2, 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Ущерб от деятельности группировки оценивается в 5 млн рублей.

«Вор в законе» решением Вахитовского районного суда Казани отправлен под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, по аналогичной статье возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по прозвищу «Циркач», который проживал в Электростальскои и Ногинском районах Московской области. Он осуществлял координацию действий организованных групп, а также принимал непосредственное участие в разделе сфер влияния и преступных доходов.