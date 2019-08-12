Москва, , 18:46 — REGNUM

Министерство иностранных дел Российской Федерации предупреждает об отмене ряда авиарейсов в Гонконг из-за непрекращающихся протестов в этом городе. Об этом сообщается в официальном аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД РФ в сети микроблогов Twitter.

Протесты в Гонконге (сс) Studio Incendo

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что протестующие в Гонконгке решили устроить массовую акцию в международном аэропорту города. В связи с этим наблюдается значительное нарушение авиасообщения, а многие рейсы и вовсе отменены.

«Просим всех пассажиров при планировании поездок проверять статус своего рейса на сайте аэропорта и, в случае необходимости, связываться с авиакомпаниями. Генеральное консульство продолжает следить за ситуацией», — сказано в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня текущего года в Гонконге не прекращаются многочисленные акции протеста. Вызваны они были намерением властей Гонконга принять закон об экстрадиции по запросу материкового Китая. Сперва демонстрации были мирными, но чем дальше, тем более ожесточенными они становились.

Сегодня демонстранты заблокировали международный аэропорт Гонконга, устроив там сидячую забастовку. Практически все рейсы из этой воздушной гавани были отменены.