Степанакерт, , 18:42 — REGNUM

12-го августа, около 12:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Карабаха, дислоцированной в юго-восточном направлении, боевой пост покинул 19-летний военнослужащий Араик Айкович Казарян, сообщает пресс-служба военного ведомства НКР.

Араик Казарян с белым флагом Пресс-служба МО Азербайджана

Согласно распространенной азербайджанскими СМИ информации, военнослужащий Казарян находится у них. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Как ранее сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана, во время первичного допроса Араика Казаряна, выяснилось, что военнослужащий совершил дезертирство, не выдержав издевательств со стороны сослуживцев.