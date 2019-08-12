Москва, , 18:24 — REGNUM

Взрыв бытового газа в жилом доме на юго-западе Москвы не привёл к возникновению пожара. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«Произошло обрушение стены и нарушено остекление», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

В МЧС добавили, что информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о взрыве газа на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Нагорной улице в Москве.

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