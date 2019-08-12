Молчановский район, , 18:21 — REGNUM

Следователи в Томской области направили в суд уголовное дело по обвинению женщины в убийстве своего новорожденного ребёнка. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета СКР по области.

Ненужный ребенок

Трагедия произошла в Молчановской области в конце мая, когда 39-летняя женщина родила доношенную, жизнеспособную девочку.

«Сразу же после родов женщина завернула ребенка в простыню, после чего поместила в полимерный пакет и оставила в неотапливаемом помещении, где температура воздуха не превышала +10°C», — сообщили в СКР.

В результате новорожденный ребёнок, согласно заключению судебной экспертизы, умер от переохлаждения. Обвиняемая частично признала вину. За преступление женщине грозит лишение свободы до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 34-летнюю женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно за убийство новорожденной дочери. Она поместила ребёнка в пакеты и выбросила в сточную яму.

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