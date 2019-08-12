Махачкала, , 18:18 — REGNUM

В Дагестане три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по республике.

ДТП произошло около 15:00 по московскому времени в районе населенного пункта Геметюбе Бабаюртовского района.

Легковой автомобиль ВАЗ 2106, выезжая с обочины, столкнулся с легковым автомобилем Honda.

В результате ДТП погибли водитель ВАЗа и два его пассажира.

Водитель Honda доставлен в больнцу с травмами различной степени тяжести.