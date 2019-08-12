Белгород, , 18:18 — REGNUM

Два сотрудника УФСИН по Белгородской области погибли в ДТП в Тульской области 12 августа. В ведомственную машину на перекрёстке въехал внедорожник, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора.

По уточненным данным, авария произошла около 12:00 на 82-м км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». На Т-образном перекрёстке в машину УФСИН врезался внедорожник, затем автомобили задели ещё два транспортных средства. Вместе с двумя сотрудниками ведомства в автомобиле находился обвиняемый в совершении преступления, все они погибли, сообщает ИА «Бел.ру». Четыре человека из других машин пострадали.

Обстоятельства аварии уточняются. В УФСИН по Белгородской области подтвердили, что сотрудники погибли, возвращаясь из служебной командировки из Басманного райсуда в Москве.

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