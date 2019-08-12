Чита, , 18:14 — REGNUM

Сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю задержали предпринимателя при, как считает следствие, передаче взятки в 50 тысяч долларов начальнику крупнейшего в России таможенного поста — погранперехода в Забайкальске, сообщается 12 августа на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Обвиняемый попытался организовать фиктивное подтверждение убытия табачной продукции с территории в Китай через пункт пропуска Забайкальск. В городе Чите он попытался передать взятку в размере 50 тысяч долларов США начальнику таможенного поста через посредника», — отмечается в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемого задержали сразу после передачи денег посреднику — взятка не дошла до начальника таможенного поста.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере.