Москва, , 18:12 — REGNUM

Взрыв газа произошел днём 12 августа в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме, расположенном по адресу: Нагорная улица, 18/3.

Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное повреждение стен, на втором этаже дома нарушено остекление. Информации о пострадавших пока нет.

Подробности произошедшего уточняются. Официальных сообщений об инциденте от экстренных служб столицы на данный момент не поступало.