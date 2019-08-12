Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM

В Санкт-Петербурге угнали кроссовер, принадлежащий 37-летнему актёру. О пропаже транспортного средства в полицию Приморского района сообщила утром 12 августа 55-летняя мать потерпевшего.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль KIA Sportage исчез в ночь на понедельник от дома 16/1 по Серебристому бульвару.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — отметили в полиции.

Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в августе 2016 года В Санкт-Петербурге неизвестные угнали автомобиль актера сериала «Улица разбитых фонарей» Вадима Франчука.