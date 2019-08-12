Иркутск, , 17:57 — REGNUM

Сводный отряд «Молодежки ОНФ» приступил к работе в пяти наиболее удаленных районах Иркутской области, где бушуют пожары. Более 120 участников акции #СохранимЛес поделены на группы, каждая из которых работает на отведенной территории.

Так, в Усть-Кутский район направились ребята из Иркутска, в Киренский район — группа из Бурятии, в Казачинско-Ленский район — участники команды из Республики Тыва, в Качугский район — из Хакасии. Отдельный отряд, который сформирован из студентов Иркутского национального исследовательского технического университета, будет работать на острове Ольхон.

В течение недели группы будут проводить в Иркутской области профилактические мероприятия, целью которых является недопущение распространения пожаров на населенные пункты. Ребята занимаются опашкой территорий вблизи населенных пунктов и созданием минерализованных полос, создающих барьер для распространения огня по поверхности земли.

Сейчас на территории региона продолжают действовать 136 очагов на 708,3 тыс. га. Каждые сутки, несмотря на ликвидацию возгораний, выявляются новые очаги. В зоне космического мониторинга под наблюдением находятся 59 лесных пожаров общей площадью 596,9 тыс. га: 22 — в Мамско-Чуйском, 13 — в Катангском, по 11 — в Бодайбинском и Киренском, по одному — в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Лесные пожары вызвали задымление в 103 населенных пунктах Иркутской области, в том числе в городах Усть-Куте, Киренске и Усть-Илимске.

В тушении лесных пожаров задействованы пожарные-десантники, сотрудники пожарной охраны, мобилизованные жители, наземная техника.

«Мы видим, что довольно большое количество молодых людей из разных регионов страны изъявляют желание выезжать в районы ЧС для оказания посильной помощи. Второй раз за последний месяц сводный отряд «Молодежки ОНФ» выезжает в Иркутскую область. Сначала участники нашей команды помогали жителям на юге региона восстанавливать хозяйственные постройки после наводнения. Теперь — не дают пожарам переброситься на населенные пункты. Последствия пожаров, когда в считанные часы сгорали целые деревни, мы видели в Забайкальском крае, где работали в апреле этого года. Поэтому сейчас в Иркутской области главной своей задачей мы поставили именно опашку и создание минерализованных полос. Важно защитить населенные пункты и дома, имущество жителей», — рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» ИгорьКастюкевич.

Он отметил, что всех, у кого есть желание помогать жителям и творить добрые дела, ждут в команде «Молодежки ОНФ», представители которой есть в каждом субъекте страны.

Сводный отряд «Молодежки ОНФ» будет работать в Иркутской области предположительно до следующей недели.

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