Уфа, , 17:56 — REGNUM

Двое мужчин и 14-летняя девочка погибли, в ещё двое пострадали в столкновении трёх легковых автомобилей в Еремеевском районе республики днём 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что авария произошла на 18 километре дороги Бекетово — Знаменка — Исламбахты. Столкнулись автомобили «Лада Нива» и Volkswagen Amarok, лвигавшиеся во встречном направлении.

Трое человек от полученных травм скончались на месте происшествия, госпитализированы женщина и 16-летний юноша.

ИА REGNUM напоминает, с начала года на дорогах Башкирии произошло около 1,7 тыс. ДТП, в результате которых погибли 178 человек, около 2,1 тыс. человек получили ранения. Сотрудники ГИБДД задержали около 7,5 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения, из-за нетрезвых водителей погибли 28 граждан, ранены — 157 человек.