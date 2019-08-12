Токио, , 21:07 — REGNUM

В Японии арестовали человека, который угрожал компании Square Enix. Им оказался 40-летний Кеничи Хирацука, сообщает Kotaku 12 августа.

Мужчина грозился повторить «инцидент в Kyoto Animation». Сообщается, что Хирацука проиграл в одном из мобильных проектов Square Enix и от досады отправил сообщение с угрозой в компанию. Тем не менее, никаких опасных веществ в доме мужчины найдено не было.

Напомним, из-за инцидента в Kyoto Animation погибло 35 человек. В июле 2019 года преступник поджёг бензин в офисе студии, что стало причиной крупного пожара.

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