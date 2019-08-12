Чебоксары, , 17:23 — REGNUM

В Чувашии в 1,6 раза выросло число наркопреступлений, совершённых несовершеннолетними. Так, на днях вынесен приговор 17-летнему парню и его 16-летнему другу, которые признаны виновными в незаконном обороте спайсов, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, 28 февраля 2019 года злоумышленники забрали из тайника в Чебоксарах спайсы общей массой более 17 граммов. Согласно материалам дела, расфасованные в 30 пакетиков наркотики были заложены их сообщником, чья личность в настоящее время устанавливается. Известно, что переписка с ним шла через интернет-мессенджер. Подростков задержали при последующей закладке спайсов.

«Правоохранительными органами принимаются меры по установлению источника происхождения спайсов и пресечению этого канала их поставки», — сказал Олег Дмитриев.

Злоумышленников признали виновными в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Каждому назначено по четыре года лишения свободы условно.

Кроме того, перед судом по обвинению в сбыте наркотиков предстал 40-летний житель Башкирии, которому инкриминировалось 13 эпизодов преступлений. Следствием и судом установлено, что с августа по ноябрь 2018 года подсудимый, являясь участником организованной группы, занимался хранением наркотических средств, доставкой получателям и организацией оптовых «закладок».

"В ходе задержания подсудимого в автомобиле последнего было изъято более 18 кг растительных наркотических средств, которые он намеревался сбыть на территории Республики Татарстан», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Приговором суда подсудимый признан виновным по всему объему предъявленного обвинения. Ему назначено 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 350 тыс. рублей штрафа.

В правоохранительных органах констатируют, что распространение наркотических средств и психотропных веществ — «одна из наиболее острых социальных проблем в стране, угроза национальной безопасности, здоровью и генофонду нации». В Чувашии в I полугодии 2019 года возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (в I полугодии 2018 года — 43) в отношении 11 несовершеннолетних. Как правило, молодые люди находят в интернете объявления о так называемой «подработке» и идут на преступления в надежде на лёгкий и быстрый заработок, до конца не осознавая всей ответственности и опасности.