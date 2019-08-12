Вильнюс, , 17:06 — REGNUM

Минобороны Литвы сегодня, 12 августа, объявило, что на прошлой неделе российский пассажирский самолёт Ту-134, находящийся на балансе вооружённых сил РФ, во время своего перелёта в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, ненадолго влетел в воздушное пространство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл ещё 6 августа, однако сообщили об этом только сейчас — минобороны Литвы раз в неделю представляет сводку об активности российской боевой авиации над Балтийским морем. Ту-134 сопровождали истребители НАТО, которые в Прибалтике базируются в Литве и Эстонии.

Всего за неделю они взлетали для сопровождения российской авиации девять раз. Что касается Ту-134, минобороны Литвы не высказывает претензий к российской стороне, поскольку самолёт отклонился от курса из-за плохих погодных условий и предупредил об этом литовских диспетчеров.