Курск, , 17:02 — REGNUM

В посёлке Прямицыно Октябрьского района Курской области спасатели и медики оказали помощь местной жительнице, которая провалилась в смотровую яму в гараже. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

Женщина 11 августа не заметила открытую смотровую яму в гараже и упала с высоты около двух метров. Она повредила ногу и не смогла выбраться из ямы самостоятельно. По просьбе медиков на место прибыли сотрудники местной пожарно-спасательной части.

Медики спустились в яму, наложили шину на ногу женщины и сделали обезболивающие уколы, а затем пожарные стали её доставать. Вместо тросов они использовали пожарные рукава, разместили женщину на специальных носилках, и за 10−15 минут она была спасена. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом правой ноги, женщину госпитализировали.