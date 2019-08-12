Курск, , 16:55 — REGNUM

Обоянский районный суд Курской области постановил выплатить компенсацию морального вреда рабочему, который получил травму при строительстве аэропорта в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Курянин в 2018 году по договору участвовал в строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта города Улан-Удэ. В ходе работы он получил травму, из-за которой судился с работодателем. Суд постановил, что тяжкий вред здоровью мужчины был нанесён из-за неудовлетворительной организации труда — для рабочих не были созданы безопасные условия.

В 2019 году пострадавший потребовал в качестве компенсации морального вреда два миллиона рублей. Однако суд его требования удовлетворил лишь частично, ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» выплатить ему 800 тысяч рублей.