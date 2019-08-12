Тюмень, , 16:45 — REGNUM

В Тюмени арестован велосипедист, посягавший на жизнь сотрудников Росгвардии. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В ходе следствия установлено, что 10 августа 2019 года около 00:20 по местному времени на улице Интернациональной города Тюмени 49-летний обвиняемый, вооруженный двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами, произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в сотрудников Росгвардии. Напавший был ранен в ногу.

Ему предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

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