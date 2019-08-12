Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM

В регионах Урала за последние дни под колёсами поездов погибли три человека. Об этом говорится в официальном сообщении Уральского следственного управления на транспорте.

В Кургане вечером 9 августа поездом была смертельно травмирована женщина 1949 года рождения. Это произошло поблизости от остановочной платформы. Женщина стояла близко от путей и не реагировала на сигналы машиниста. Экстренное торможение не позволило избежать наезда.

В Тюменской области вечером 10 августа погиб мужчина 1952 года рождения. А ночью 11-го в Свердловской области возле станции Баженово грузовой поезд травмировал гражданина, который перелезал под вагоном локомотива, стоявшего на соседнем пути.

По каждому из случаев идут проверки. Следователи выясняют обстоятельства произошедших трагедий.