Абакан, , 16:20 — REGNUM

В Абакане суд приговорил 48-летнего водителя троллейбуса за наезд на школьника к «ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев, исполнение возложено на специализированный государственный орган», сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Хакасии.

Мужчина проходил по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве, вечером 29 января водитель троллейбуса на проезжей части центра города Абакана сбил школьника, переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель изначально превысил скорость и когда загорелся светофор не успел затормозить. При этом он заранее видел стоящего на тротуаре ребёнка, который собирался перейти дорогу.

В ходе расследования дела работодатель расторг с водителем трудовой договор — по инициативе работника. Мужчина полностью признал вину.

Приговор в законную силу ещё не вступил.