Тюмень, , 16:23 — REGNUM

В Тюмени через суд приостановлена деятельность бассейна, который находится в здании культурно-развлекательного комплекса «Домино» на ул. Харьковской. Известно, что пятеро посетителей отравились там водой. Начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Пятеро посетителей были доставлены в окружную клиническую больницу № 2 с признаками отравления хлором. Эксперты взяли пробы воды, и выяснилось, что содержание хлора в воде бассейна значительно превышало допустимые показатели.

Представитель управления Роспотребнадзора на суде настояла на приостановлении деятельности бассейна на 30 дней. Суд согласился с доводами сотрудника надзорного ведомства.