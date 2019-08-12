Москва, , 16:18 — REGNUM

Московский городской суд изменил меру пресечения бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову, сообщает агентство «Москва».

Бывшего чиновника перевели из следственного изолятора под домашний арест по делу о мошенничестве при строительстве новых корпусов «Эрмитажа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по другому уголовному делу, так называемому «делу реставраторов», Пирумова согласились выпустить по УДО. В июле президиум Московского городского суда решил не ужесточать приговор Пирумову по уголовному делу о хищении при реставрации культурных объектов.

Бывший заместитель министра культуры РФ является фигурантом дела о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища «Эрмитажа»

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