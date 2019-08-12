Луганск, , 16:07 — REGNUM

В районе населённого посёлка Золотое-4 произошла драка между боевиками 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заявил 12 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«На позициях 72-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Золотое-4 произошла драка между военнослужащими разведроты соединения, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу», — рассказал он.

По словам Филипоненко, позже командир бригады представил ранение боевика вышестоящему командованию как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

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