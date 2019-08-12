Луганск, 12 августа 2019, 16:07 — REGNUM
В районе населённого посёлка Золотое-4 произошла драка между боевиками 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заявил 12 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко, позже командир бригады представил ранение боевика вышестоящему командованию как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.
Читайте также: Во время погрузки техники в Донбассе пострадали два боевика ВСУ — Осадчий