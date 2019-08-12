с. Колодезное, , 15:52 — REGNUM

11-летний мальчик получил травмы на детской площадке из-за сломавшихся качелей, следственные органы начали доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 9 августа в селе Колодезное Подгоренского района 11-летний мальчик получил переломы ноги во время катания на качелях, которые сломались в момент нахождения на них ребенка.

«Сотрудниками СК принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, для определении степени тяжести вреда здоровья ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Поворино Воронежской области двое детей пострадали из-за обрушившейся карусели.

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