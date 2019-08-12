Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM

В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве, в результате которого пострадали 160 граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оба они признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года и на три с половиной года соответственно.

Напомним, что свою деятельность подсудимые осуществляли в период с октября 2012 по ноябрь 2014 годов.

«Для совершения преступления обвиняемые избрали способ привлечения денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды» в активы возглавляемых ими в разное время организаций ООО «Русская Финансовая Компания», КПКГ «Сбережения», ООО «Клуб успешных людей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Часть средств подсудимые потратили на рекламу, часть — на выплаты гражданам для создания видимости успешного мероприятия. Остальное присваивали себе. Совокупный ущерб нанесённый действиями подсудимых превысил 63,5 млн рублей.