Красноярск, , 15:53 — REGNUM

На Енисейском рынке в Красноярске загорелся склад, площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает 12 августа РЕН ТВ.

Пожар (сс)Falkenpost

Пожар произошел в четырехэтажном здании на территории продуктового рынка. От здания поднимается чёрный дым.

Возгоранию присвоен второй ранг опасности, на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в промышленной зоне Красноярска горел склад горюче-смазочных материалов. Пострадавших не было.

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