Рошаль, Московская область, , 15:51 — REGNUM

В Московской области нашли тело младенца женского пола, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Труп ребёнка обнаружили в ночь с 10 на 11 августа в комплексе переработки отходов. Его нашли среди мусора, доставленного на грузовых машинах из городского округа Раменское. Тракторы поместили отходы из грузовиков на конвейерную ленту, где работники предприятия и заметили человеческое тело. Далее информации поступила в правоохранительные органы городского округа Рошаль.

Следователи проводят доследственную проверку. В частности, назначена экспертиза, которая установит, родился ли ребёнок живым и причину его смерти. Также изучается документация, опрашиваются люди, задействованные в процессе вывоза мусора.