Кириши, Ленинградская область, , 15:48 — REGNUM

Третьи сутки продолжается пожар на свалке в Киришском районе Ленинградской области. С огнем борются два десятка пожарных.

Сообщение о возгорании на свалке, расположенной на 69 километре автодороги Зуево — Новая Ладога, поступило утром 10 августа.

На месте происшествия работают дежурные смены трех пожарно-спасательных частей Ленинградской области и добровольной пожарной команды посёлка Глажево — в общей сложности 20 человек и пять единиц техники.

В первый день площадь пожара достигала 300 кв. метров.

«По состоянию на 13:00 мск 12 августа площадь (пожара) уменьшилась до 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ГУ МЧС России по Ленобласти.