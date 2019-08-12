станция Горный Лён, , 15:37 — REGNUM

На Южно-уральской магистрали железной дороги на территории Оренбургской области 12 августа произошла авария. С рельсов сошел вагон, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УЮЖД по Орскому и Оренбургскому регионам Наталья Богодухова.

ЧП случилось на станции Горный Лен при производстве маневровых работ. В вагоне находился асбест.

Как заявили в пресс-центре ЮУЖД, угрозы экологической безопасности не возникло. На графике движения других поездов происшествие не отразилось.