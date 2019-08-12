Пенза, , 15:28 — REGNUM

Полицейские задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в сбыте наркотиков в Пензенской области, сообщили 12 августа в пресс-службе областного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что задержаны девушка 1993 года рождения и юноша 1996 года рождения. В закладках, сделанных задержанными, полицейские обнаружили 139 свертков героина.

По данным следствия, граждане Таджикистана сбывали наркотики в городе Пензе с мая по август 2019 года. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Боровский районный суд Калужской области осудил 35-летнего гражданина Таджикистана, который дважды пытался продать наркотические средства в крупном размере. Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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