Курган, , 15:20 — REGNUM

В Кургане полиция инициировала проверку инцидента с бригадой скорой помощи, который произошёл на улице Глинки, 16. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Напомним, чтобы оказать помощь пациенту, медикам пришлось звать на помощь правоохранителей, так как их встретила на месте происшествия группа агрессивно настроенных людей.

По словам представителя областного управления полиции, к медикам пришёл на помощь участковый. Он обеспечил безопасность врачей и помог им погрузить пострадавшего в машину скорой помощи.

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