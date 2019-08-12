Рыбинск, Ярославская область, , 15:13 — REGNUM

В Рыбинске Ярославской области суд определил меру пресечения организатору квеста, в ходе которого 17-летняя девушка получила травму глаза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Суд провел два заседания, по итогам второго 31-летний индивидуальный предприниматель отправлен под домашний арест до 29 августа 2019 года. Следствие настаивало на аресте. Как ранее сообщало ИА REGNUMсамо происшествие случилось 16 января 2019 года. Во время квеста студентке авиаколледжа в глаз попала петарда, на данный момент девушка продолжает лечение.

Здание, в котором располагалась квест-комнта

Как рассказали ИА REGNUM в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области, организатору квеста предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Рыбинские следователи ведут поиск свидетелей, посещавших квест-комнату «Воскрешение-лабиринт», начиная с осени 2017 по январь 2019 года.

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