Бриджпорт, , 15:09 — REGNUM

Пять пассажиров автомобиля погибли в результате ДТП в американском штате Небраска. Об этом, как передает Associated Press, сообщили власти штата.

Авария произошла в воскресенье, 11 августа, на шоссе Highway 385 в 16 км к северу от Бриджпорта.

Дорожный патруль штата Небраска сообщил, что спортивный внедорожник, двигавшийся в северном направлении, потерял управление, пересек центральную линию и врезался во встречный полуприцеп. Двое взрослых и дети в возрасте 9, 13 и 14 лет погибли на месте.

По данному факту проводится расследование.