Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM

В Таганроге (Ростовская область) депутат городской думы Игорь Анищенко лишился депутатского мандата. Решением суда теперь уже бывший народный избранник признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации».

Будучи директором филиала ООО «Донагробизнес», Анищенко заключил два договора процентного займа на сумму свыше 30 млн рублей, которые впоследствии не вернул. Он был осуждён условно на один год и десять месяцев с испытательным сроком два года и попал под амнистию. При этом он автоматически был лишён своих полномочий.

Ранее издание «Город N» сообщало, что летом 2018 года таганрогский экс-депутат стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Следователи полагают, что в период с 2012 по 2014 годы он присвоил 6,3 млн рублей, принадлежавших компании «Агротрейд». В эти годы он возглавлял вышеуказанную фирму.