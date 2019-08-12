Саров, Нижегородская область, , 14:39 — REGNUM

В Сарове Нижегородской области похоронили пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области, сообщил 12 августа глава городской администрации Алексей Голубев.

«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», — цитирует ТАСС Голубева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа взрыв и пожар произошли на военном полигоне в Архангельской области. В Минобороны РФ назвали причиной ЧП неудачные испытания жидкостного реактивного двигателя.

В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома». Они выполняли инженерно-технические работы на двигательной установке. Дело в том, что данный двигатель был оснащен изотопными источниками питания. Их специалисты «Росатома» и проверяли.

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