Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM

В Свердловской области на 13 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди и грозы с усилением ветра до 17 метров в секунду.

В ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам не планировать отдых на природе в этот день и не покидать жилища во время непогоды.

Напомним, что ранее штормовое предупреждение в регионе было объявлено на 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Екатеринбурге проходил очередной ежегодный марафон «Европа-Азия». После предостережения синоптиков, возникли опасения, что забег придётся проводить в непогоду. Однако легкоатлетам повезло: в тот день в областном центре погода была пасмурная, но без осадков.