Брянск, , 14:30 — REGNUM

Житель Клинцовского района Брянской области нашёл в лесу оружие и несколько сотен патронов. Находку он оставил себе и скрывал от полиции почти 11 лет. За незаконное хранение оружия и боеприпасов ему пришлось ответить перед судом. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий в марте 2019 года обнаружили и изъяли у 68-летнего мужчины карабин ТОЗ — 18 (1962 года выпуска), магазинную снайперскую винтовку образца 1891/1930 годов выпуска, а также 241 винтовочный патрон калибром 5,6 мм. Оружие и боеприпасы были спрятаны под полом гаража. Как пояснил обвиняемый, всё это он нашёл в лесу ещё в августе 2008 года.

Суд ограничил свободу пенсионера сроком на 10 месяцев, обязав его не выезжать за пределы территории гор. Клинцы и Клинцовского района, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Приговор пока не вступил в законную силу.