Куртамыш, Курганская область, , 14:25 — REGNUM

Пострадавшие 10 августа в аварии с участием автобуса в Курганской области имеют право на страховые выплаты. Гражданская ответственность владельца пассажирского транспорта застрахована в АО «СОГАЗ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе страховой компании.

Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами и после завершения лечения. Право на выплаты закреплено федеральным законом № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

Для получения страховой выплаты пострадавшим пассажирам необходимо обратиться в ближайший офис СОГАЗа с письменным заявлением. К нему необходимо предъявить следующие документы: удостоверение личности, документы о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленные перевозчиком, а также документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности.

За каждую травму полагается определенная сумма. Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утверждённой постановлением правительства Российской Федерации.

Напомним, утром 10 августа опрокинулся в кювет рейсовый автобус Курган-Целинное, проезжая в районе Куртамыша. В транспорте находились 48 человек. Погибших нет. Пострадали 16 человек, госпитализированы пятеро.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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