Одесса, Украина, , 14:19 — REGNUM

В Одесской области возле села Струмок столкнулись три автомобиля, сообщили 12 августа в пресс-службе нацполиции Одесской области.

Автомобиль Fiat во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. Незначительные повреждения получил ехавший рядом автомобиль марки Volkswagen.

В результате ДТП погиб водитель и пассажиры Fiat — жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 годов рождения, а также пассажир Toyota 1953 года рождения.

Водитель Toyota 1970 года рождения и пассажир Fiat 2000 года рождения получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Читайте также: В Полтавской области Украины в ДТП пострадали пять человек