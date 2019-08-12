Одесса, Украина, 12 августа 2019, 14:19 — REGNUM
В Одесской области возле села Струмок столкнулись три автомобиля, сообщили 12 августа в пресс-службе нацполиции Одесской области.
Автомобиль Fiat во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. Незначительные повреждения получил ехавший рядом автомобиль марки Volkswagen.
В результате ДТП погиб водитель и пассажиры Fiat — жители Измаила, 2000, 2001 и 1990 годов рождения, а также пассажир Toyota 1953 года рождения.
Водитель Toyota 1970 года рождения и пассажир Fiat 2000 года рождения получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили пять человек.
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