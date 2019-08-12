Екатеринбург, 12 августа 2019, 14:08 — REGNUM
В Екатеринбурге уголовное дело по обвинению водителя трамвая в причинении вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Он уточнил, что подозреваемая полностью признала свою вину и до судебного разбирательства в отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Напомним, что инцидент произошёл 17 июля 2018 года. В тот день в Екатеринбурге на линии сломался трамвай маршрута № 26.
Впоследствии произошло столкновение с другим трамваем, в салоне которого один из пассажиров получил сложные травмы.