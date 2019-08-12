Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM

В Екатеринбурге уголовное дело по обвинению водителя трамвая в причинении вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что подозреваемая полностью признала свою вину и до судебного разбирательства в отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, что инцидент произошёл 17 июля 2018 года. В тот день в Екатеринбурге на линии сломался трамвай маршрута № 26.

«По согласованию с диспетчером было принято решение о буксировке вагона до станции «Шарташ». Затем в нарушение инструкции без установки линейным работником противооткатного башмака покинула кабину, зная, что сцепка и буксировка будет производиться на опасном участке пути, с уклоном. В 15:44 водитель соединила не должным образом штыри и не произвела установку шплинтов. В итоге произошло растормаживание, вагон начал движение без водителя в кабине, набрав скорость в пределах 55 км в час», — уточнил Валерий Горелых.

Впоследствии произошло столкновение с другим трамваем, в салоне которого один из пассажиров получил сложные травмы.