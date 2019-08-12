Тула, , 14:01 — REGNUM

Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.

В машину ведомства, совершавшую маневр на разрешающий сигнал светофора врезался внедорожник, а затем машина столкнулась еще с несколькими автомобилями. Как сообщили «Тульские новости», трое сотрудников УФСИН скончались на месте аварии. Также еще три человека пострадали.

В момент аварии в автомобиле не было заключенных. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.