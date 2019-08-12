Берёзовский район, Югра, , 14:02 — REGNUM

В Берёзовском районе ХМАО снят режим ЧС, введённый ранее из-за паводка. В реке Ляпин, подтопившей два населённых пункта, наблюдается устойчивый спад воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По итогам паводка подтопленными оказались шесть домов в селе Саранпауль и один дом в Хурумпауле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Берёзовском районе работает комиссия по определению нанесённого паводком ущерба. Пострадавшим уже выплачено по 40 тыс. рублей материальной помощи. Решается вопрос с обеспечением животноводов сеном для коров, так как были подтоплены

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