Нижний Новгород, , 13:56 — REGNUM

Власти Нижегородской области выделят материальную помощь семьям сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, погибших при взрыве в Северодвинске. Средства выделят из резервного фонда, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В общей сложности сумма выделяемых средств составит 1,3 млн рублей, семьи погибших получат по 200 тыс. рублей, уточняет NewsNN.

В соответствии с распоряжением губернатора области Глеба Никитина, семьи пострадавших также получат материальную помощь в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в результата пожара на военном полигоне при проведении испытаний погибли пять сотрудников Росатома. В Минобороны заявили, что на полигоне испытывали жидкостный реактивный двигатель. Все погибшие неоднократно принимали участие в аналогичных испытаниях, а подготовка к ним длилась в течение года.

Сегодня в Сарове проходит прощание с погибшими атомщиками: Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеслав Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским. Все они представлены к государственным наградам.