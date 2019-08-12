Абакан, , 13:52 — REGNUM

В селе Туим Ширинского района Хакасии произошла потасовка, участниками которой стали несколько десятков человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в полиции, ночью 9 августа между жителями села Туим и гостями из города Черногорска завязался конфликт. В потасовке участвовало более 20 человек. Прибывшие полицейские задержали всех участников инцидента.

Следователи ОМВД России по Ширинскому району возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц» (ч. 2 статьи 213 УК РФ).