Челябинск, , 13:38 — REGNUM

В Краснодаре умерла трёхлетняя девочка из Челябинской области, которая 7 августа попала в ДТП под Новороссийском. Об этом сообщает «Первый областной» со ссылкой на её родственника.

Ранее было известно о троих погибших в аварии, все они — уроженцы Челябинской области. Девочка стала четвёртой жертвой катастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 7 августа. Автобус и внедорожник столкнулись и затем опрокинулись с обрыва. Погибли мать девочки и двое детей, все они находились во внедорожнике.