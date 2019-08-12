Нижние Серги, Свердловская область, , 13:37 — REGNUM

В Свердловской области суд признал виновным главу управляющей компании города Михайловска, по вине которого на мужчину обрушился козырёк подъезда многоквартирного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Директор УК приговорён к штрафу в размере 105 тыс. рублей, а ещё 120 тыс. рублей он выплатил потерпевшему по гражданскому иску.

Отметим, что в ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину.

Напомним, что инцидент в Михайловске произошёл в сентябре 2018 года. На мужчину обрушился козырёк подъезда дома по улице Кирова, в результате чего гражданин был госпитализирован с травмами головы и позвоночника.

При этом в начале мая того же года козырёк подъезда был признан аварийным и до конца месяца должен был быть отремонтирован. Однако директор УК не проследил за тем, чтобы работы были вовремя выполнены, в результате чего пострадал человек.