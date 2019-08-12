Нью-Дели, , 14:45 — REGNUM

Наводнения в индийском штате Керала привели к эвакуации более 250 тысяч местных жителей. Число погибших в результате стихийного бедствия составило 72 человек. Об этом 12 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Ситуация в регионе осложняется тем, что ливни стали причиной нескольких крупных оползней в восьми из 14 округов Кералы. В наибольшей степени пострадали округа Ваянад и Малаппурам, а общее число пропавших без вести в результате оползней составляет 58 человек. Несмотря на крайне тяжёлые погодные условия за последние четверо суток спасатели эвакуировали более 250 тысяч местных жителей, для размещения которых были построены 1 639 укрепленных лагерей. Из-за наводнений 9 августа был закрыт крупнейший аэропорт Кералы под названием Кочин. Ранее местные власти также ограничили движение поездов в южных районах штата. Главный министр Кералы Пинараи Виджаян заявил, что местные власти проводят экстренные сбросы воды с местных дамб и водохранилищ во избежание увеличения числа жертв.

Напомним, что на протяжении всего августа на западе Индии наблюдаются масштабные наводнения. Общее число погибших в результате стихийного бедствия в штатах Керала, Карнатака, Махараштра и Гуджарат превысило 160 человек. 11 августа глава МВД Индии Амит Шах произвёл с вертолёта оценку ситуации в Карнатаке и Махараштра.