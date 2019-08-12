Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM

В республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии озвучили причину масштабных лесных пожаров на территории республики. По словам исполняющего обязанности руководителя ведомства Дмитрий Баклашкин, во всём виноваты природно-климатические условия и большая грозовая активность.

«В этом году зарегистрировано от общего количества 40% пожаров, возникших от гроз. Также на распространение пожаров повлияло отсутствие осадков в течение продолжительного времени. В северных районах Бурятии 1,5 месяца не было ни одной капли дождя. Настолько просохла подстилка, что там фактически земля горит», — приводит слова чиновника «Байкал-Daily».

Он добавил, что пожары потухнут только, если погода изменится и пойдёт дождь. Парадокс в том, что пока север Бурятии сгорает в огне, южные и юго-западные районы за лето подтопило несколько раз.

«По данным Гидрометцентра, циклон двигается в ту сторону (север, — прим. ред.), ну, то есть надеемся, что там осадки будут», — сказал Дмитрий Баклашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 12 августа в зоне контроля республики бушевало 29 пожаров на площади, превышающей 100 тыс. га, что в два раза больше, чем четыре дня назад.

Читайте также: В Бурятии площадь «наблюдаемых» пожаров за четыре дня выросла в два раза